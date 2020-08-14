恒指季檢：阿里小米藥明晉身藍籌 踢走信置旺旺神華 美團染藍夢碎
文章日期：2020年8月14日 18:54
恒生指數公司宣布季度檢討結果，恒生指數將會剔出信和置業（0083）、旺旺（0151）及神華（1088），並加入阿里巴巴（9988）、藥明生物（2269）及小米集團（1810），將於9月7日起生效。成份股數目維持50隻。
國企股指數方面，則會剔出國藥（1099）、比亞迪（1211）及中信証券（6030），並會加入小米（1810）、美團（3690）及阿里巴巴（9988），成份股數目維持50隻。
恒⽣指數公司表示，將於六個月內向指數顧問委員會匯報檢討結果及提出對優化恒⽣指數的建議方案。在此期間，恒⽣指數成份股數目或會增加。
記者：陳偉燊
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