機場管理局公布香港國際機場7月份的航空交通量數據顯示，月內機場客運量及飛機起降量分別同比減少98.6%及73.2%至9.6萬人次及9870架次，貨運量與去年同月比較則下跌 7.3%至37.2萬公噸。

貨運方面，往來東南亞、內地及歐洲的貨運量跌幅最為明顯。由於客機起降量銳減，使可用機腹載貨空間不足，轉口貨運量仍然較低。不過與客運量跌幅相比，貨運量表現相對穩定。由於航空貨運服務需求依然相對強勁，貨機起降量錄得同比上升21%。出口及進口貨運量亦較去年同月分別增加7%及4%。

由於非香港居民入境限制仍然生效，加上不同國家及地區實施入境限制及檢疫措施，旅遊需求依然疲弱。月內，本港居民外遊人數、訪港旅客及轉機／過境旅客量較去年同月大幅減少。今年首七個月機場的客運量錄得840萬人次，飛機起降量10.4萬架次，分別同比下跌81.2%及58.4%，貨運量則下跌9.7%至240萬公噸。於過去12個月，機場的客運量及飛機起降量分別下跌53.3%及36.2%至3500萬人次及27.394萬架次，貨運量則減少7.7%至450萬公噸。

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