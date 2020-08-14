「這是指白為黑，與事實不符，單方面、並不符合世界貿易組織與國際之間就產地來源的規例。」商務及經濟發展局局長邱騰華回應美國海關要求將「Made in Hong Kong」的入口貨物，標注為「Made in China」時，批評美國做法「指白為黑」。不過為什麼不是「指鹿為馬」而是「指白為黑」？邱騰華認為，「中國製造」就是黑？

美國海關及邊境保衛局在8月11日發出通告，要求所有來自香港的產品標注為「Made in China」，不能再以「Made in Hong Kong」自居，該局的決定建基於美國總統特朗普在7月15日簽定、取消香港特別優惠待遇的行政指令，有關要求有45日限期，即是9月25日後美國再沒有來自香港的產品，只有來自中國的產品。

消息公布後商務及經濟發展局局長、各大商會先後發言，嗤之以鼻的有、憂心忡忡的亦有，只是明白失去「香港製造」具體影響的為數不多。所謂的具體影響，並非指每年佔整體出口金額不足10%的港美貿易或相關關稅，說的是與美國有貿易往來或視美國馬首是瞻的一眾美國同盟國。

2019年香港全年出口額約477.51億元，其中出口中國的達206.62億元或相當於43.3%，其次便是佔7.7%或相當於36.76億元的美國，至於第三至第五位分別是新加坡、澳門及越南，佔5.9%、4.6%及4.2%。若單純地以出口到美國的有限金額評估的話，不能解釋特區政府、邱騰華以至一眾本地商會的高調反應。

香港失去的是一面金漆招牌。難以量化失去這面金漆招牌的具體損失有多大，最重要的當美國視香港為中國沿海一個沒有特色的城市，以及全面封殺中國市場後，有幾多國際企業還會選定香港作為區內的總部？

根據投資推廣署的數據，2019年有487間海公司來港設立公司或項目，其中120家來自內地，至於來自美國的已達到71間排行第二，第三至五分別是英國、日本及法國，中美交惡後那71家美國公司會還不會落戶香港？除了2019年新增的公司或項目外，截至2019年止，母公司在海外的企業有9040家，其中1500家公司份屬於區域總部，未來失去金漆招牌、缺乏美國互聯絡或海底電纜傳輸的香港還能否吸引海外企業還及人才，這些都是邱騰華要思考的問題，而不是不經思考隨便說一句「指白為黑」的事。

李鴻彥