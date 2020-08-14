資訊科技公司自動系統集團（0771）發盈喜，2020年上半年純利按年大增15至16倍，主因是今年3月出售及分拆Grid Dynamics International（GDI），為集團帶來7億至7.2億元的一次性收益。

撇除上述一次性收益，受新冠肺炎影響，令聯營公司Grid Dynamics Holdings（GDH）日常營運業績下降，加上GDH新推出的股權激勵計劃所產生的成本增加，使集團今年上半年收益較去年同期少4000萬至4500萬元。

董事會指出，新冠肺炎的爆發，對環球經濟帶來極大衝擊，集團營運無可避免亦受到影響。本港及亞太區之經調整EBITDA和與去年同期相比大致維持穩定，但預期相關影響會在未來半年至一年內趨於明顯。

在歐美區，GDH的業務在今年第二季度顯著回落，尤其在零售行業。不過，在家工作的新常態令市場對雲端科技的需求大增，從而帶動GDH在上半年於科技行業客戶拓展方面取得矚目成績，並相信可以進一步令GDH業務在下半年逐步回復。

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