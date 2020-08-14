金朝陽（0878）發盈警，料截至6月底止中期業績受投資物業重估虧損1.22億元，期內受到新冠肺炎疫情影響，錄得的租金亦按年減少11%至約2.49億元，因此估計中期盈利會較去年同期的10.05億元，按年大減93%。

不過，該集團指，期間集團的總收益仍有約3.66億元，與去年同期的3.61億元相近。期間租金收入減少，則與其因應疫情，授予租戶租金豁免有關。集團預期，將於8月底刊發中期業績。

記者：陳偉燊

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