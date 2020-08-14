港府下調今年經濟增長預測，政府經濟顧問歐錫熊表示主要基於三個原因，一是環球經濟於第二季的收縮幅度比預期大，二是訪港旅客大幅減少；三是7月再爆發第三波疫情。

歐錫熊指出，目前難以評估第三季GDP按季及按年表現會否差過第二季，一定程度取決於第三波疫情能否盡快緩和，如果能短時間內受控，加上政府紓困措施繼續發揮作用，則下半年香港經濟仍然有增長空間。

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