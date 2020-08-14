知名「黃店」、藝人譚小環及丈夫蔡強榮創立的渣哥一九九六今日於其Facebook公布，銅鑼灣本店於明年1月租約期滿後不再續租，停止營業。

該店於Facebook發帖文，回顧自2014年成立的經歷，以及被2014年傘運期間被外界視為「黃店」的由來。文中指，最初成立渣哥的目的，是希望留住懷舊美食，同時留住香港美好回憶，由於銅鑼灣本店位於渣甸街，加上喜歡1997年前的香港，故店名命名為「渣哥一九九六」。

帖文又提到，因為該店多年來因為電力不足，店內非常酷熱，加上店員年事漸長，體力日漸下降等，去年年中已決定今年1月租約期滿後停止營業。惟年底前更改決定，因為難捨街坊之情，故決定多續約一年。

雖然銅鑼灣本店決定明年停止營業，惟渣哥表示「有幸生於亂世，有幸置身大時代，有幸親身見證一個又一個波瀾壯闊嘅社會運動，有幸能夠與大家一起沿途互相扶持，共同進退，渣哥團隊及銅鑼灣本店全體員工今生無悔，與有榮焉」。

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