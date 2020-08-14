遠洋集團入股春泉管理人 擬物色收購
文章日期：2020年8月14日 17:47
春泉產業信託（1426）公布，公司管理人春泉資產管理的主要股東日本Mercuria Investment，落實向遠洋集團旗下Pure Sage Investments Ltd出售9.8%股權。完成交易後，日本Mercuria Investment在春泉資產管理的持股，會由原先的90.8%，降至80.4%。春泉資產管理認為，引入遠洋集團作為戰略非主要股東，將有利於春泉產業信託，可為該信託向包括但不限於遠洋集團等物業開發商尋求收購機會時，提供更多靈活性。
根據該公布，未見Mercuria減持春泉資產管理股權的具體作價，遠洋則被視為持有春泉產業信託約11.99%股權。此外，該信託亦公布，委任為投資及投資者關係主管鍾偉輝，出任春泉資產管理的執行董事，作為Nobumasa Saeki的替任董事。
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