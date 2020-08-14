生產「和興白花油」的白花油國際（0239）發盈警，2020年上半年蝕4800萬元，按年大挫325%；去年同期則錄得2130萬元純利。

集團主席顏為善指出，主要受新冠肺炎導致經濟不景影響，和興產品上半年銷售收入較去年同期大挫四成至6950萬元；另一原因是受評估物業價值所致，集團投資物業未變現公平值虧損擴大至4450萬元，而去年同期虧損僅360萬元。

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全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

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