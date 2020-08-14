白花油國際發盈警 上半年蝕4800萬元
文章日期：2020年8月14日 17:43
生產「和興白花油」的白花油國際（0239）發盈警，2020年上半年蝕4800萬元，按年大挫325%；去年同期則錄得2130萬元純利。
集團主席顏為善指出，主要受新冠肺炎導致經濟不景影響，和興產品上半年銷售收入較去年同期大挫四成至6950萬元；另一原因是受評估物業價值所致，集團投資物業未變現公平值虧損擴大至4450萬元，而去年同期虧損僅360萬元。
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