政府公布，由於新冠肺炎疫情大流行繼續嚴重衝擊全球和本地經濟活動，香港經濟在今年第二季仍然十分疲弱，實質本地生產總值（GDP）在上一季錄得9.1%的紀錄按年跌幅後，在第二季顯著下跌9%，與預估數值相同。本地疫情在第二季後期減退，加上內地經濟反彈有助紓緩貨物出口的下行壓力，香港經濟第二季後期出現回穩跡象。經季節性調整後，實質本地生產總值繼上一季按季錄得5.5%跌幅後，第二季微跌0.1%。

政府指出，由於香港短期經濟前景仍有高度不確定性，考慮到上半年的實際表現和下半年困難及不明朗的經濟環境，再計及政府大規模紓緩措施的緩衝效應，今年年全年實質GDP增長預測由4月底的收縮4至7%，向下修訂至今輪覆檢的收縮6至8%。如新一波本地疫情能短時間內受控，外圍環境亦無進一步急劇惡化，2020年全年經濟表現有望達至預測區間的上半部分。政府會繼續密切留意情況，並會採取必要措施，保持經濟元氣。私營機構分析員的最新預測介乎收縮4.7%至8.5%，平均約收縮6.6%。

另外，基本消費物價通脹率由第一季的2.9%明顯下降至第二季的1.8%，反映食品通脹緩和，以及許多其他消費項目的價格壓力減退。由於豬肉價格自去年5月起急升的影響已大致消退，經濟疲弱下通脹壓力在今年餘下時間料會進一步緩和。考慮到今年上半年的實際數字以及9月將實施的一個月公共房屋租金寬免，今年全年基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率的預測分別由五月的2.2%及1.4%，向下修訂至1.8%及0.8%。

雖然環球經濟衰退，整體貨物出口的實質按年跌幅在第二季明顯收窄至2.4%，主要反映內地的生產活動及其他經濟活動迅速恢復。服務輸出按年實質進一步急跌46.1%，是有紀錄以來最大的跌幅，原因是訪港旅遊業在廣泛的旅遊限制措施下冰封，以及跨境運輸和商業服務大減。

香港第二季私人消費開支按年錄得歷來最大的14.2%實質跌幅，反映疫情威脅和社交距離要求嚴重干擾本地消費活動，外訪旅遊業亦因嚴格的旅遊限制而陷入停頓。

記者：蕭嘉聰

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