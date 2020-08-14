根據新浪科技報道，特斯拉（Tesla）拒絕向經拼多多團購的買家，發放最新產品Model 3，表示該活動不合乎公司的交付政策。

報道引述一位來自中國武漢的車主提供資訊，指出特斯拉以「我司懷疑此訂單為拼多多或其他商家以您的名義下單。實際上構成向我司隱瞞真實下單資訊，我司此前公告已經聲明拼多多的該團購活動未經授權，您應當向付款購車的商家要求交付車輛或者退款」為由，拒絕向車主發貨。

特斯拉稱，從宜買車或拼多多買入車輛的行為，違反公司訂購條款中寫明的禁止轉賣條款，並指會取消訂單，勸告車主通過官方途徑訂購。

事實上，特斯拉7月曾發表聲明，表示未與宜買車或拼多多就該團購活動有任何合作，以及任何形式的委託銷售服務，如消費者因上述團購活動產生任何爭議或權益受損，公司將不承擔任何責任。

記者：蔡穎霖

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