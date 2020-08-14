已故陳廷驊公司追討長女欠款案獲加州法院判勝訴
文章日期：2020年8月14日 16:44
已故「棉紗大王」南豐集團創辦人陳廷驊的長女陳慧芳，被他父親旗下的Rostack Investments Inc.追討3000萬美元巡環貸款一案，美國加州原審法院在7月23日頒下判辭指，直指陳慧芳給予證供所說，她父親解除貸款、送贈該筆用於購入猶他州雙熊牧場的說法不可信，亦未能夠證明陳廷華有任何做法示意解除陳慧芳所欠貸款，因此判令陳慧芳敗訴。
根據案情所指，陳慧芳是於1995年向Rostack借款3000萬美元，購入雙熊牧場，並按年付息10厘，及於2010年清還所有本息，但是陳慧芳自2007年便沒有償還欠款及利息，當時總借款仍逾2800萬美元。累積到2009年5月，陳慧芳尚欠逾3600萬美元本、息，經與Rostack多次商討不果後，引發訴訟。陳慧芳曾在作辯時聲稱，父親是送贈雙熊牧場給她，因此有關貸款並非欠負Rostack的債務，而是她與父親之間的財務安排，又曾謂在2005年2月8日的家庭會議上，父親親筆寫下字條送贈欠負的3400萬元貸款，並解除債務責任。
但是加州原審法院則指，從其他證人作供顯示，陳慧芳並非可信的證人，實際上並非如陳慧芳所言，她父親曾曾在字條上明言示意送贈有關貸款，或放棄餘下所欠本息，同時發現陳慧芳的作供前後矛盾。反之她從Rostack取得500萬美元作為首期降低入場成本，及另外取得950萬美元支付發展費及取得物業擁有權的費用，甚至曾要求父親給予現金餽贈支付欠付Rostack利息，未有從口袋裡支付有關費用。法院亦發現陳慧芳根本未有如證供所說，真正用所獲的950萬美元去發展項目。同時亦未見有證據支持陳慧芳是代父親持有物業，反之顯示她曾拒絕父親出價4000萬美元購回物業，更未見陳慧芳採取任何行動，要求父親減少付息。法院認為，若她願意接受父親購回物業要求，根本無需動用分豪便能賺取差價。另一旦如陳慧芳所言，他父親放棄向陳慧芳追回本息，陳慧芳其實需要就當中的得益繳稅。所以從種種證據反而證明，Rostack與陳慧芳之間的債務協議仍然可予執行，「承認不容反悔」的原則亦不適用於今次案件。
據稱，陳慧芳尚要向Rostack支付結欠的本金2827.3萬美元，連同自2006年7月5⽇起每年年息10厘至全數清還為止。截至今年7月，本金連利息總結欠逾6780萬美元，折合5.3億港元。
陳氏姊妹爭產案經年，在2016年底，陳廷驊次女、即陳慧芳的妹妹陳慧慧，亦因為母親楊福娥申請撤銷原有家族分產安排獲高院判勝訴一案，不單要和胞姊陳慧芳及母親平均分產，亦判楊可向陳慧慧追討83億至87億元賠償，及要求陳慧慧交代賬目。在判辭中，法官指陳慧慧是不誠實的證人，對姊姊有根深蒂固的成見，並認為姊姊不應從父母方面分配更多資產。
記者：陳偉燊
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