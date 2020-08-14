美國總統特朗普早前稱，香港在中國加強操控下永不會成功，全球金融中心將「玩完」（go to hell）。中國外交部發言人趙立堅表示，香港國際金融中心的地位絕不是哪個國家的恩賜。

趙立堅強調，香港國際金融中心的地位是香港幾代人艱苦奮鬥的結果，是中國不斷深化改革開放，為香港提供最堅實有力支持的結果，更是中方一直堅決貫徹執行維護發展「一國兩制」這一既定國策的必然。他重申，香港（地位）絕不是哪個國家的恩賜，更不是誰能夠予取予奪的。

此前特朗普接受霍士商業頻道訪問時指出，香港在中國管理之下永不會成功。香港市場將會死，沒有人想做生意。他又指，美國終止香港特殊待遇，意味香港會失去吸引生意的能力，也不能再維持其金融中心地位。

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