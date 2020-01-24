內地公布數據遜預期，恒指收市跌47點，成交縮，不過，北水流入大增，恒指收市續守於10天、20天等平均線之上，一周累升651點。

恒指今早低開158點，最多曾跌197點，高位升147點，收市跌47點或0.19%，報25183點，成交金額1033億元，較上日減少11.28%，亦是2020年6月26日961.1億元成交後最少；國指升21點或0.21%，報10266點。恒生科技指數收報7038點，升0.09%。

大市成交雖然減少，不過互聯互通資金則較為熱鬧，北上資金終止連續2日流出，轉為淨流入64.29億元人民幣，而南下資金亦較上日增加4203.18%至淨流入26.58億元，連續第5日流入，累計流入62.15億元。

恒指成份股當中，聯通（0762）升3.14%，收報5.92元，是升幅最大的藍籌，太古（0019）跌2.97%，收報40.9元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.01%，收報75.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻26點；匯控（0005）跌1.98%，收報34.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低43點。

一周表現方面，恒指過去5個交易日累升2.65%或651點，表現最佳的是聯通，累升36%，其次為九龍倉置業（1997）及創科實業（0669），分別升12%及11%。而表現最差的是瑞聲（2018），累跌7%，其次為中生製藥（1177）及騰訊（0700），分別跌5%及3%。

國指過去5個交易日累升2.01%或203點，表現最佳的是聯通，累升36%，其次為中國電信（0728）及安踏（2020），分別升21%及11%。而表現最差的是比亞迪（1211），累跌6%，其次為中生及鐵塔（0788），分別跌5%及4%。

恒指收市後將公布成份股變動，潛在染藍的阿里巴巴（9988）收報246.8元，跌0.56%；美團（3690）收報219.8元，升3.97%。

國泰（0293）7月載客量削逾98%，國泰收報5.51元，跌3.5%。

近日市場焦點的壹傳媒（0282）今早亦波動，低開9%後，曾反彈42%，高見0.54元，行政總裁張劍虹表示，周二銷量亦有51萬份。壹傳媒收報0.4元，升5.26%。其他傳媒股，毛記葵涌（1716）收報0.72元，無升跌；萬華媒體（0426）收報0.178元，升5.33%。

李寧（2331）中期多賺22%，股價創上市新高，見32.3元，收報31.55元，升8.42%；安踏（2020）亦創上市新高，見85元，收報83元，升3.69%。

恒大（3333）235億售物管公司28%股權，收報22.4元，升4.19%；帶動物管股向上，新城悅（1755）創上市新高，見27.65元，收報27.25元，升11.45%；碧桂園服務（6098）創上市新高，見51.25元，收報50.2元，升1.83%。

中國飛機租賃（1848）中午公布中期業績，上半年純利3.32億元，按年增長6.1%，收市報6.74元，升7.15%。

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

其他報道

新世界盒裝口罩下周一預售 每買一盒集團捐一盒

壹傳媒股東會 黎智英稱無意融資 張劍虹：買股票支持唔到我哋

張雲正續任保監局行政總監 任期3年

銀保監：網貸平台專項整治或至今年底結束

Impossible Foods獲2億美元融資 將擴大研究及產品開發

滬深兩市高收 滬指連升三周 創板指結束六連跌

Google據報終止直接回應香港政府提供數據要求

內地融資炒股風氣旺 中國家庭債務佔GDP近6成 史上最高

阿里巴巴新公司名叫「京西」 因為在北京西邊

亞馬遜計劃於印度推在線藥房業務

太和控股一度急升六成

【有片：埋身擊】趁機吸納內房股

商務部：在大灣區等具條件地區開展數字人民幣試點