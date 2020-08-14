新世界發展（0017）宣布，下周一（17日）至周五（21日）將於網上預售自家生產、符合ASTM二級標準的成人及兒童口罩共一萬盒，市民訂購口罩時，亦可在5間指定非牟利機構中揀選其中一間，集團將向該機構捐出相同數量的盒裝口罩，轉贈予基層及弱勢社群。

每盒口罩共有30片口罩，分別有白、灰、綠三色，售價由84至108元不等，兒童口罩則為白色，訂購以兩盒為單位，由於顏色口罩限量生產，每張訂單只可購買一盒綠色或灰色口罩。今次將以「先登記後抽籤」方式進行，市民可透過指定網站登記訂購，個人資料只用作集團跟進訂購口罩安排，不會用作其他用途。抽籤結果將於8月26日透過電郵公布，中籤者可自行選擇提貨點，料於9月中送到所選服務站或智能櫃，運費30元，現有或登記為New World CLUB會員可豁免運費。

新世界指出，購買盒裝口罩人士可參與「您買一盒，我捐一盒」慈善行動，在香港病人組織聯盟、香 港婦女勞工協會、長者安居協會、協康會及兒童心臟基金會當中，挑選其中一間，集團完成訂購安排後，將會公布捐贈口罩數量。

另外，成人及兒童5片獨立包裝的包裝口罩將於8月底起，可在集團旗下三個商場，包括K11 MUSEA、K11購物藝術館，及荃灣D‧PARK 愉景新城的自助口罩售賣機發售，每包售價由14至18元不等，可以八達通付款。

集團表示，將繼續透過設於全港的「自助口罩提取機」及傳統渠道，向基層家庭及弱勢社群捐贈口罩，「自助提取口罩先導計劃」亦會延長至今年10月31日，現有受惠人士可繼續透過設於16間非牟利機構旗下37間指定中心的「自助口罩提取機」，每周憑輕觸式「口罩提取卡」提取一包共5個口罩。

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