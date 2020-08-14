本周初被警方以涉嫌違反《港區國安法》拘捕的壹傳媒主席（0282）黎智英，獲釋後與一眾管理層，包括同樣被捕的執董、營運總裁兼財務總裁周達權及執董及行政總裁張劍虹出席今日舉行的股東周年大會。在開始前，黎智英更隔空提醒身在台灣出席股東會的前社長兼非執董葉一堅「唔好返嚟，拉埋你呀！」

黎智英：無意融資 僅靠自己

黎智英會股東大會上多次否認被拘捕一事會影響壹傳媒的營運，指管理團隊長時間合作，應做的項目會繼續，一切有很長遠計劃。他又表示「我負責係長遠嘅嘢，諗big picture ，就算有影響一年半載都不會改變。」他又指，財務上亦不會受事件影響，亦無意因應股價上升做股本融資，「都係靠我自已」。

問到對今次事件的看法，黎智英及張劍虹指不會估計法律問題，「告唔告得入我哋唔知」，黎指「難唔難睇係觀眾看法」。

張劍虹：蘋果日報在周二印刷量創新高

當問到會否憂慮被捕影響壹傳媒營運，以及對網民紛紛買入壹傳媒股份作支持，張劍虹直言「買股票支持唔到我哋公司」，亦不知悉股份買賣情況。但蘋果日報在周二印刷量創新高達55萬份，銷量亦有51萬份，訂閱及廣告亦有增加，但往後的情況「唔知會持續幾耐，好難評估，但感謝香港人對蘋果日報的支持，會更加努力做好呢份報紙，（蘋果日報）不會輕易俾佢無咗，香港蘋果日報一定會繼續存在，多謝香港人。」

至於《蘋果日報》早前入稟高等法院，挑戰警方搜查，張劍虹指，入稟後會排期處理，至於他獲釋後並未再獲警方聯繫。

對於美國及日本表達對壹傳媒高層被捕的關注，張劍虹指，「國際社會的關注對我們很重要。」

對於股價波動，周達權則指「與聯交所有溝通，聯交所要求停牌就會，但股價波幅我哋控制不到」，亦不便透露證監聯絡情況。

記者：方楚茵

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