美國人造肉企業Impossible Foods公布，由新投資者Coatue帶領，完成最新一輪2億美元融資，資金將用作擴大研究和產品開發項目；加快擴展生產規模；拓展零售業務；增加其他國際主要市場的供應以及加快新一代產品如ImpossibleTM 植物豬肉、牛奶、牛扒及其他食品的商業化步伐及發展。

自2011年創立以來，Impossible Foods已籌集近15億美元資金，現有投資者亦有參與是次G輪融資，包括未來資產環球投資（Mirae Asset Global Investments）、淡馬錫 （Temasek），以及新投資者XN。公司早於今年3月中宣布，已完成5億美元的F輪融資，是創立以來其中一筆最大的融資金額，受投資者熱捧並獲超額認購。

Impossible Foods創辦人及行政總裁Patrick O. Brown表示，公司需保持生產和銷售穩健增長，並繼續加大產品研發的投資，以達到由植物製作世界上最滋味無窮、營養豐富而且可持續發展的肉類的願景。

記者：蕭嘉聰

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