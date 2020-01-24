內地近期重現牛市行情，吸引大量散戶炒股，令銀行及金融平台充斥融資買股的投機者。《彭博》指出，這股炒風已讓內地家庭債務攀升至歷史新高，引起監管機構注意。

據報，即使在新冠肺炎疫情期間，數以百萬的中國人失業，融資槓桿也有所增加，因為樓市繁榮，加上線上借貸興起，使內地民眾易於借錢，令家庭債務在第二季佔GDP的比例升至59.7%，較2012年翻倍，創史上新高。

事實上，內地監管機構已意識到相關風險，人行上個月通知銀行，要求貸方報告合作網路平台的消費者信貸數據，以便清晰了解約6.6兆美元的未償還消費者貸款情況，惟金融科技新創、P2P貸方和許多其他管道的信貸仍不受監管。

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