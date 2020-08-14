阿里巴巴（9988）、京東（9618）近年來港上市得到更多人認識，而近日阿里巴巴註冊的一間新公司，名為阿里巴巴京西信息科技，而京西業務亦包括產品銷售，正好與京東一樣。

阿里雲官方微博指，新公司「搞高科技數據中心和新基建的。因為註冊地在北京西邊的張家口，所以叫『京西』」。

內地網民對此作出各種評論留言，包括呼籲註冊「阿外巴巴」反擊、京東應註冊「阿西巴巴」；而騰訊（0700）應註冊「京北」、拼多多註冊「京南」等等。

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

其他報道

太和控股一度急升六成

【有片：埋身擊】趁機吸納內房股

商務部：在大灣區等具條件地區開展數字人民幣試點

李寧：下半年零售市道仍受疫情影響 冀全年淨利潤率達10.5%以上

中飛租賃半年賺3.32億 中期息0.2元

麥浚龍父旗下大灣區投資控股易名為GBA集團

國泰7月載客量削逾98% 稱市場需求在可見未來不會恢復正常

美國海關和邊境保護局：香港出口產品續以「HK」原產地來評估關稅

港元1個月HIBOR、港美利差均維持不變 港元升值

滬指獨憔悴 半日跌0.16%

特朗普︰TikTok交易必須對美國有利