阿里巴巴新公司名叫「京西」 因為在北京西邊
文章日期：2020年8月14日 14:37
阿里巴巴（9988）、京東（9618）近年來港上市得到更多人認識，而近日阿里巴巴註冊的一間新公司，名為阿里巴巴京西信息科技，而京西業務亦包括產品銷售，正好與京東一樣。
阿里雲官方微博指，新公司「搞高科技數據中心和新基建的。因為註冊地在北京西邊的張家口，所以叫『京西』」。
內地網民對此作出各種評論留言，包括呼籲註冊「阿外巴巴」反擊、京東應註冊「阿西巴巴」；而騰訊（0700）應註冊「京北」、拼多多註冊「京南」等等。
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