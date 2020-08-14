商務部最新發布《全面深化服務貿易創新發展試點總體方案的通知》，對已有條件的試點地區開展數字人民幣試點，並視情況擴大到其他地區。

該通知提出，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部條件的試點地區開展數字人民幣試點。銀行制定政策保障措施。先由深圳，成都，蘇州，雄安新區等地及未來冬奧場景相關部門協助推進，後續視乎情況再擴大到其他地區。

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

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