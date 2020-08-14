商務部：在大灣區等具條件地區開展數字人民幣試點
文章日期：2020年8月14日 13:37
商務部最新發布《全面深化服務貿易創新發展試點總體方案的通知》，對已有條件的試點地區開展數字人民幣試點，並視情況擴大到其他地區。
該通知提出，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部條件的試點地區開展數字人民幣試點。銀行制定政策保障措施。先由深圳，成都，蘇州，雄安新區等地及未來冬奧場景相關部門協助推進，後續視乎情況再擴大到其他地區。
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