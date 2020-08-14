李寧（2331）今年開市前公布上半年業績，撇除去年同期一次性與經營無關的損益，純利按年升22％至6.83億元人民幣，集團聯席行政總裁高坂武史指出，由於疫情發展仍有不確定性，對下半年零售市道仍說不清楚，重要是平穩過渡，並做好疫情後的準備。集團一直推後開源節流、控制庫存，經營效率有所提升，冀今年淨利潤率可達10.5%以上。

他指出，會有節奏地消化庫存，不希望以一刀切的方式，忽視毛利率水平，上半年競爭的確較為激烈，下半年疫情仍有很多不確定性，集團不會因同業而決定折扣程度，最重要是保證集團營運的穩定性及健康性，因應庫存調整折扣率，令整體庫存在可控範圍內。

截至今年6月底止，李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）共有5,973個，較去年底淨減少476個銷售點，當中零售業務淨減少53個；批發業務淨減少423個。中國李寧YOUNG的銷售點數量共有1,010個，較去年底淨減少91個。高坂武史表示，由於疫情影響有很大不確定性，下半年沒有明確銷售點目標，如果經評估後沒有改善可能、虧損的店鋪就會關店，開店方向亦一樣，包括考慮盈利及營運效益等因素。

李寧今日最高見32.3元，現報31.6元，升8.59%。

記者：蕭嘉聰

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