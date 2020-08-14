中國飛機租賃（1848）中午公布中期業績，上半年純利3.32億元，按年增長6.1%，派中期息0.2元，較去年同期少13%。

中飛租賃半日報6.3元，升0.16%。期內收入及其他收入為16.36億元，按年減少2.4%。集團上半年共交付7架飛機並出售4架飛機，截至6月底擁有137架飛機，包括114架自有飛機及23架代管飛機。

中飛租賃指，以飛機數目計，集團自有及代管機隊的93.4%為窄體機型屬於流動性極佳的資產類別，也是服務於國內航線和短途航班的最暢銷機型，受疫情影響相對較小。另外，原於今年及明年到期的三份租賃協議均已續租，減輕了中飛租賃在當前動盪市況下再營銷飛機資產的壓力。集團未來18個月內計劃交付的飛機都已獲租賃安排。

記者：陳子凌

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