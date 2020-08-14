恒指跌46點，收報25183點，成交金額547億元。美股先升後回順，科技股強價值股弱，港股這邊內部結構較反覆，科技股嘗試反彈但表現一般，軟件、SaaS都先升後回，騰訊（0700）旗下遊戲堡壘之夜被指繞過IOS、安卓系統而違規收費遭下架，也影響市場氣氛。

中今早表現較佳的是體育用品股，李寧（2331）及安踏（2020）分別升2.7%及8.3%，地產後周期股亦佳，敏華（1999）及海信分別升2.4%及3.4%齊創新高。中資電訊股仍有動力，中電信（0762）升6.2%，昨日推介的聯通（0762）平開、回落再倒升，大升過後見逢低收集買盤。

泓富產業信託（0808）上半年物業收入減少0.7%至2.29億元，每基金單位分派則減少3.6%至約9仙。集團持有一些二線地區的工商物業，當中環甲級空置率飈升時，市場直覺會很擔心二線地區的情況。而不少租戶為中小企業，在逆市中捱不住的風險較高。

但實際上，物業出租率僅由97.4%降至96.8%，降幅0.6個百份點。平均每呎租金更由25.06元微升至25.1元，但集團指期內租金調升率錄得負增長。整體上，租務勢頭大致平穩，現價股息回報率高達7.2厘，有一定吸引力，但就不適合追求資產升值的投資者。

張兆聰

明報首席評論員