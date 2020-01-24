恒指今早隨外圍低開158點，內地公布遜預期的工業數據，港股最多跌190點，半日跌46點或0.19%，報25183點，成交金額547億元；國指升25點或0.25%，報10270點。恒生科技指數收報7039點，升0.12%。

北水南向合計淨流入9.06億元，南水北向合計淨流入30.09億元人民幣。

九龍倉置業（1997）升1.23%，收報32.8元，是升幅最大的藍籌，太古（0019）跌2.25%，收報41.2元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.47%，收報74.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻12點；匯控（0005）跌1.41%，收報34.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低30點。

壹傳媒（0282）創辦人黎智英接受彭博訪問，股價今早低開9%後，最多曾升彈42%，高見0.54元，收報0.42元，升10.53%。其他傳媒股方面，毛記葵涌（1716）收報0.74元，升2.78%；萬華媒體（0426）收報0.18元，升6.51%。

今日公布業績的股績個別發展，金沙中國（1928）收報32.9元，升0.77%；永利澳門（1128）收報14.8元，升0.54%；京東（9618）收報242.8元，跌0.65%。

新股智勤控股（9913）上市，定價為0.520元，今早開市報0.385，跌25.9%，見半日低位，收報0.455元，跌12.5%。

李寧（2331）中期多賺22%，刺激股價創上市新高，見32.3元，收報31.5元，升8.25%；另一體育用品股安踏（2020）亦創上市新高，見85元，收報82.25元，升2.75%。

恒大（3333）235億售物管公司28%股權，甘比騰訊（0700）純官等接貨。恒大（3333）收報22.7元，升5.58%；騰訊控股（0700）收報509元，跌0.2%。

SOHO中國（0410）宣布終止與投資者磋商私有化。半日收報2.64元，跌6.38%。

東瀛遊（6882）發盈警，料上半年盈轉虧，蝕逾6500萬元。半日收報0.305元，跌10.2%。

內地銀行間市場新指引限內房發債用途，內房股方面，潤地（1109）無升跌，收報34.4元；碧桂園（2007）升1.17%，收報10.38元；中海外（0688）升0.21%，收報23.45元。

網易（9999）第二季盈利增48%至45億元人幣。收報143.2元，跌3.24%。

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