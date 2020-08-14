國泰7月載客量削逾98% 稱市場需求在可見未來不會恢復正常

國泰 （0293）公布7月份數據，國泰航空與國泰港龍在7月份合共載客42984人次，按年跌98.7%，收入乘客千米數按年減少98.1%。乘客運載率下跌 62.6個百分點至 23.4%，以可用座位千米數計算的運力則下跌92.9%。今年首7個月，載運乘客人次較去年同期下跌79.4%，運力下跌 69.9%，而收入乘客千米數則下跌 76.6%。

兩航空公司在7月運載的貨物及郵件合共10.21萬公噸，較2019年同月下跌39.8%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少33.3%。運載率上升12.7個百分點至 75.8%。以可用貨物及郵件噸千米數 計算的運力下跌 44.5%。首七個月，載運貨物量較去年同期下跌 33.1%，運力下跌33%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌 25.9%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，七月初的載客量因經香港轉機的過境旅客人數增加而有輕微改善，集團增加客運航班班次，從6月份正常運力的約4%微增至7%，並逐步恢復了往返成都、廈門、法蘭克福和多倫多的部分航班。

他又指，因應新一輪疫情再度於香港及其他地區出現，已將8月份的整體客運運力調整為正常運力的約8%，惟有關計劃會因政府防疫措施將進一步收緊或放寬而調整，預期於9月份運作相若水平的客運航班班次。

他稱，疫情以外，集團亦要面對全球經濟衰退和地緣政治緊張局勢對旅遊業和貨運需求產生的負面影響，認為市場需求於可見未來將不會恢復正常。

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