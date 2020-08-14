美國海關和邊境保護局：香港出口產品續以「HK」原產地來評估關稅
文章日期：2020年8月14日 12:00
美國海關和邊境保護局於網站上公布，香港對美國的出口仍將免於徵收懲罰性關稅，儘管美國下令將這些產品標記為「中國製造」。
聲明指，標記要求的變化不會影響美國關稅編碼表1-97和99章下的關稅評估目的原產地認定。香港產品應繼續使用「HK」原產地來評估普通關稅。
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