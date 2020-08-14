美國海關和邊境保護局於網站上公布，香港對美國的出口仍將免於徵收懲罰性關稅，儘管美國下令將這些產品標記為「中國製造」。

聲明指，標記要求的變化不會影響美國關稅編碼表1-97和99章下的關稅評估目的原產地認定。香港產品應繼續使用「HK」原產地來評估普通關稅。

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

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