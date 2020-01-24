港元1個月HIBOR、港美利差均維持不變 港元升值
文章日期：2020年8月14日 11:43
港元1個月期HIBOR無升跌，維持於0.23%。
港元現報7.7503元升值1點子，曾貶值最多1點子，報7.7505元，亦曾升值最多2點子，報7.7502元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.14點子至0.05411%；1星期HIBOR無升跌0點子至0.12964%；2星期HIBOR跌0.14點子至0.16982%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.14點子至0.44643%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.65089%；12個月期HIBOR跌0.11點子至0.91482%。
美元指數現報93.302貶值0.033或0.04%
美元1個月期LIBOR報0.158%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.072%，維持不變。
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