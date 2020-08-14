《路透》引述6名知情人士報道，TikTok母企字節跳動在2018年至今年年中，在印尼的新聞應用程式（App）對批評中國政府的內容進行審查。

消息人士稱，印尼當地部門接到字節跳動北京總部的指令，要求在Baca Berita（BaBe）應用程式中刪除被認為有關中國政府的負面報道。

Baca Berita對《路透》發聲明指，不認同上述說法，強調Baca Berita對內容的審核是基於公司的社群指引以及印尼當地的法律。

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