彭博引述消息指，蘋果籌備推出「Apple One」包含影片、音樂等多項服務，並將於今年10月與下一代iPhone手機一同發布。

報道指，蘋果將推出套餐，希望以低於單獨訂購各項服務的總額，吸引消費者每月訂購其數字服務，從而促進經常性收入。

基礎級別包括Apple Music和Apple TV+，價格更高的套餐除上述兩項服務外，還包括Apple Arcade遊戲服務。再下一個級別包含Apple News+，隨後則進一步添加了可用於存儲文件和照片的額外iCloud存儲空間。

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

其他報道

商湯科技傳正研究中港兩地上市

庫德洛：對中國履行協議感到「滿意」 正審查WeChat將適時公布

中國7月規模以上工業增加值增近5% 遜預期

黎智英：從未支持港獨 不會剝離在蘋果日報的持股 業務仍將繼續營運

愛奇藝稱遭美國證監調查 曾傳來港第二上市

騰訊持股的《要塞英雄》遭突下架 Epic Games控告蘋果IOS壟斷

港股ADR跌125點 金沙、永利、京東業績 「武肺」股智勤上市

李寧中期多賺22% 不派

京東30億元人民幣購跨越速運

數據好過預期 道指反跌80點 美債息曾重返0.72厘 銀價抽升