中印矛盾未解 外電指華為中興或被踢出印度5G試點

中印矛盾持續，兩國關係跌至40年來的冰點。《彭博》引述消息指出，中國的華為與中興通訊（0763）將被排除於印度5G網路。

據知情人士透露，印度將採用7月23日修訂的投資規定，以國家安全顧慮為由，限制與其接壤的國家參與投標，不讓相關企業進入印度市場。

消息又指，印度通信部將重新開始討論Bharti Airtel、Reliance Jio Infocomm、Vodafone Idea等民營公司5G試點審批事宜，先前由於全國實施疫情封禁，相關討論才被推遲。

有印度官員指，5G競標程序可能會延續到明年，在獲得總理辦公室批准後，預計會在1到2週內宣佈相關禁令。

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