彭博引述消息指，人工智能(AI)公司商湯科技正研究中港兩地上市的可能性，而其15億美元的上市前融資亦接近完成。

報道指，有關的上市前融資相當於估值85億美元，而中港兩地上市計劃暫時未有時間表，計劃亦有機會調整。2018年融資25億美元，據報當時估值為75億美元，並吸引了軟銀和淡馬錫等投資者。

商湯科技目前屬於美國的黑名單，限制其獲得重要的美國技術，並因而阻礙其IPO計劃，報道指，由於投資者對抽新股的興趣重燃，商湯因而重新考慮IPO計劃。

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