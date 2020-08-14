白宮經濟顧問庫德洛表示，美國正在就第一階段貿易協議與中國進行接觸，又指，美國貿易代表萊特希澤目前為止對中國履行協議的情況感到「滿意」。庫德洛補充指，「我不是說他們會履行協議的所有方面」，他又指，中美貿易負責人「會通電話」「

另外，就白宮發布行政命令禁止美國公司與WeChat開展業務後，庫德洛指，美國政府正在審查WeChat，將適時發布公告。

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

其他報道

黎智英：從未支持港獨 不會剝離在蘋果日報的持股 業務仍將繼續營運

愛奇藝稱遭美國證監調查 曾傳來港第二上市

騰訊持股的《要塞英雄》遭突下架 Epic Games控告蘋果IOS壟斷

港股ADR跌125點 金沙、永利、京東業績 「武肺」股智勤上市

李寧中期多賺22% 不派

京東30億元人民幣購跨越速運

數據好過預期 道指反跌80點 美債息曾重返0.72厘 銀價抽升