黎智英：從未支持港獨 不會剝離在蘋果日報的持股 業務仍將繼續營運

壹傳媒（0282）創辦人黎智英接受彭博社訪問時指，他因捏造的指控被捕，但不能透露更多。黎智英表示，在沒有任何證據之前，「他們只是宣稱並認為我有罪」，這不是法律的方式。黎智英表示，「我應該被認為是無辜的，我們從未支持香港獨立」。

黎智英表示，他被捕向國際商界發出了「非常負面」的信息，他又指，香港的民主運動現在需要更加謹慎。

黎智英又指，他沒有給過相關活動一分錢，又指他不會剝離在蘋果日報中的持股，如果他被定罪業務仍將繼續運營。

壹傳媒今早低開9%後，最多曾跌13%，其後反彈最多升42%，高見0.54元。

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