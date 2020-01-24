騰訊持股的《要塞英雄》遭突下架 Epic Games控告蘋果IOS壟斷（圖片來源：Epic Games）

騰訊 （0700） 有份投資的Epic Games自家遊戲《要塞英雄》《Fortnite Battle Royal）突遭美國蘋果公司從App Store下架。Epic Games決定向蘋果宣戰，正對蘋果採取法律行動，指控其在IOS平台上100%的壟斷。

蘋果解釋，Epic Games繞過蘋果App Store，在遊戲內引入另一個付款平台為遊戲充值，違反蘋果 App Store付款規定，故決定將其移除。

根據App Store收費政策，經程式銷售而賺取的收入，蘋果會向程式開發商收取當中15%至30%的費用。

Epic Games決定向加州法院控告蘋果，指其用不合理的限制手段，對iOS App的支付系統實施完全壟斷。此外，Epic Games制作了一條短片大打「公關戰」，片中模仿1984年蘋果推出要打破壟斷的廣告，諷刺蘋果如今成為當年他們對打倒的對象。

此外，由於《要塞英雄》同樣繞過Google Play收費，Google亦同時將其下架，惟Android用家尚可以透過Epic的官方商店下載。