恒指今早低開158點或0.63%，報25072點，成交金額20億元；國指今早低開45點或0.45%，報10199點。恒生科技指數收報7019點，跌0.18%。

中信（0267）升1.44%，報7.75元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌1.78%，報8.83元，是跌幅最大的藍籌。舜宇（2382）升1.3%，報147.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻4點；騰訊（0700）跌1.47%，報502.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低41點。

多間公司公布業績，開市前表現如下，金沙中國（1928）無升跌，報32.65元；永利澳門（1128）開市報14.76元，升0.27%；京東（9618）今早公布30億元人民幣購跨越速運，開市報244.4元，無升跌；魏橋紡織（2698）開市報1,57元，無升跌。

因為招股書中一句新冠肺炎「病毒源自中國武漢」而引發風波的智勤控股（9913）上市，定價為0.520元。開市報0.385，跌25.9%。

壹傳媒（0282）開市報0.345元，跌9.21%。

李寧（2331）中期多賺22%，不派息。開市報31元，升6.53%，創上市新高。

恒大（3333）235億售物管公司28%股權，甘比騰訊（0700）純官等接貨。恒大開市報21.85元，升1.63%；騰訊控股（0700）開市報502.5元，跌1.47%。

SOHO中國（0410）宣布終止與投資者磋商私有化。開市報2.59元，跌8.15%。

東瀛遊（6882）發盈警，料上半年盈轉虧，蝕逾6500萬元。開市報0.34元，無升跌。

內地銀行間市場新指引限內房發債用途，內房股方面，潤地（1109）跌0.58%，報34.2元；碧桂園（2007）跌0.58%，報10.2元；中海外（0688）跌0.85%，報23.2元。

網易（9999）第二季盈利增48%至45億元人幣。開市報144.4元，跌2.43%。

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