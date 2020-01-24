美股普遍向下，港股ADR跌125點或0.5%，報25104點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.74%，折合報506.25元；匯控（0005）跌2.18%，折合報34.63元；建行（0939）跌0.45%，折合報5.77元。

美股期貨升不足0.1%，日股現升0.17%，韓股現跌0.86%，澳股現升0.47%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括金沙中國（1928）、永利澳門（1128）、京東（9618）、魏橋紡織（2698）等。

因為招股書中一句新冠肺炎「病毒源自中國武漢」而引發風波的智勤控股（9913）上市，定價為0.520元。

李寧（2331）中期多賺22%，不派息。

京東30億元人民幣購跨越速運。

恒大（3333）235億售物管公司28%股權，甘比騰訊（0700）純官等接貨。

SOHO中國（0410）宣布終止與投資者磋商私有化。

東瀛遊（6882）發盈警，料上半年盈轉虧，蝕逾6500萬元。

內地銀行間市場新指引限內房發債用途，留意內房股。

網易（9999）第二季盈利增48%至45億元人幣。

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

其他報道

李寧中期多賺22% 不派

京東30億元人民幣購跨越速運

數據好過預期 道指反跌80點 美債息曾重返0.72厘 銀價抽升