美國首次申領失業救濟人數好過預期，是疫情以來首次低於100萬人，不過反而引發市場對經濟刺激措施的不確定性，美股道指低開54點後，最多曾跌187點。而美國10年期債息則再大升7.56%，息率升至0.7257厘，是2020年6月24日0.7283厘後最高，連升5日累升0.1845厘。銀價亦曾升最多8.66%，是2014年12月01日後最大升幅，高見27.7207美元，是2020年8月11日29.2716美元後最高。

道瓊斯工業平均指數收跌80點，跌幅0.29%，報27896點。標普500指數收跌6點，跌幅0.21%，報3373點。納斯達克綜合指數收漲30點，或0.28%，報11042點。

思科系統跌11.19%，報42.72美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低36點，而蘋果升1.7%，報460.04元，貢獻道指54點。

科技股方面，蘋果收市報460.04元，升1.76%，谷歌母公司Alphabet收市報1516.65元，升0.62%，亞馬遜收市報3161.02元，跌0.03%，Facebook收市報261.3元，升0.54%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.63%，報372點。德國DAX指數收跌0.5%，報12993點；法國CAC 40指數跌0.61%，報5042點；英國富時100指數收跌1.51%，報6185點。