恒大集團（3333）公布出售旗下物業管理公司28.061%股權，出售予華人置業（0127）執行董事陳凱韻（甘比）、華泰國際大灣區投資、中信資本關聯方、騰訊（0700）、農銀國際旗下公司、集團副主席夏海鈞及利福國際（1212）等14名投資者，套現235億元。是次減持料不會錄得盈利或虧損，套現所得將用於日常營運。

按出售物管公司的作價計算，該物管公司最新估值最少達837.46億元，估值僅次於已上市的物管股碧桂園服務（6098）的1360.37億元，但是比雅生活（3319）的577.33億元為高。現時恒大的物管公司，截至2019年底止年度的稅後利潤為9.22億元人民幣，按年增長2.95倍。現時該物管公司主要從事物業管理、為非物業業主提供增值服務例如交付前服務及車位協銷，以及為物業業主提供增值服務如社區資產運營及園區空間管理服務。

完成交易後，恒大仍然持有該物管公司71.939%權益，並約定在公司未能夠於8月20日起交割後第二週年完成上市等情況下，向購入28.061%股權的14名買方，以原售價加10%回購股份。除物管公司向員工授出購股權之外，該公司若未取得上市融資前超過半數的投資者的事先書面同意，不得進行任何低於上市前融資對應估值的任何融資行為。

是次恒大出售物管公司28.061%股權，最大認購人為陳凱韻，認購金額45億元，購入5.375%股權。其餘認購人包括華泰證券、紅杉資本、中信資本關聯方、騰訊、農銀國際、恒大行政總裁夏海鈞、新世界（0017）主席鄭家純、利福國際等。

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

其他報道

環球智能首席執行官何致堅昨晚遭持械伏擊

美上周首領失業救濟人數跌至100萬以下

智勤控股暗盤跌12.5% 富途曾「杯葛」認購仍開放交易

眾安人壽推「ZA意外保」涵蓋意外身故或傷殘 每月保費僅21元

惠理上半年純利跌五成 表現費總額按年增3.6倍

蘋果沃爾瑪等美資巨企 冀白宫縮窄WeChat禁令範圍

港推健康碼？ 黃傑龍：所有人不介意分享GPS定位是天方夜譚

東曜藥業中期虧損擴大至1.3億人幣

彭博：人行正購買政府債券 收益率連漲三個月

東瀛遊發盈警 料上半年盈轉虧 蝕逾6500萬元

內地銀行間市場新指引限內房發債用途

證監會就正利虛假交易起訴5人 首宗造市刑事檢控

太地：港零售及酒店業務下半年未見復蘇 已推減租12個月