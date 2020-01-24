SOHO中國宣布終止與投資者磋商私有化
文章日期：2020年8月13日 21:36
SOHO中國 （0410）晚上公告，終止早前的私有化要約。公司稱，潛在交易的討論已經終止，迄今並未就潛在交易的條款達成共識。
SOHO中國之前曾公告，與海外金融投資者洽談，探討進行戰略合作的可能性，其可能導致也可能不會導致就公司全部已發行股份作出全面要約。而路透曾則引述消息人士指，與SOHO中國談合作的是美國私募基金黑石（Blackstone），黑石擬斥資40億美元（約312億港元）將SOHO中國私有化。
SOHO中國今日收報2.82元，跌2.42%。
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