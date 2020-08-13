環球智能首席執行官何致堅昨晚遭持械伏擊
文章日期：2020年8月13日 21:10
環球智能（0395）公布，首席執行官何致堅為昨晚銅鑼灣一宗持械伏擊事件的受害人，何致堅已就該事件報案調查。
環球智能指，非常關注事件，並譴責對何致堅的暴力及非法行為。目前董事會並不知悉事件的任何原因，亦認為事件不會影響公司正常及日常業務。
據本港傳媒報道，昨日傍晚6時許，一名姓何男子與其兒子在銅鑼灣告士打道262號一商廈停車場取車時，突然遭2名戴口罩男子從後用硬物襲擊，父子猝不及防受傷倒臥地上，2男逞兇後迅速逃離現場，事後何及其子負傷返回樓上辦公室告知同事協助報警。警方調查後將案件列作襲擊致造成身體傷害，由灣仔刑事調查隊跟進。
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