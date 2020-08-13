智勤控股暗盤跌12.5% 富途曾「杯葛」認購仍開放交易
文章日期：2020年8月13日 20:20
一度遭內地散戶「杯葛」的本地建築新股智勤控股（9913）明日掛牌，今日暗盤收報0.455元，跌12.5%。於耀才暗盤，智勤最多曾跌16%，成交136萬股。於曾關閉智勤認購通道的富途，該股在暗盤收跌11.5%，成交260.7萬股。以耀才價格計，每手4000股，每手帳面蝕260元。
智勤控股今早公布，下限定價0.52元。全城共收到1.1萬份認購申請，公開發售超額認購18.15倍。一手中籤率80.01%，申請20手穩中一手。乙組大手僅有4人，其中2人認購800萬股，2人認購1000萬股，皆全數獲配發。
智勤控股上月底開始招股，但因為招股書中一句新冠肺炎「病毒源自中國武漢」而引發風波。有內地散戶發現後指要抵制認購，中資券商富途則關閉認購通道。本地券商耀才、輝立等則未見影響。
智勤隨後發澄清公告，刪去此句，但仍未能扭轉內地散戶態度。而該股包銷商中國通海亦發聲明稱「絕不認同」新冠病毒發源於武漢。不過，曾參與「杯葛」認購的富途，今日卻有提供暗盤交易。
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