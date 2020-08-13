虛擬保險公司眾安人壽（ZA Insure）宣布推出「ZA意外保」，用戶每月只需21元保費便能獲得意外身故、意外傷殘及斷肢保障。此外，ZA Insure亦將為每位用戶免費提供「AskDr」服務，讓用戶足不出戶便能獲得由專業醫生提供的醫療建議。

「ZA意外保」專為65歲或以下用戶而設，提供每張保單50萬或100萬元保額。除了基本意外保障，ZA Insure用戶還可按個人需要選擇多達三項升級保障，包括意外應急錢、意外住院支援、升級傷殘及斷肢保障，當中用戶可透過升級意外應急錢保障，實報實銷因意外而接受的物理治療、脊椎治療、跌打治療及針灸治療費用最多6次，從而減輕因意外而承受的醫療負擔。

ZA Insure首席精算師蔡國榮表示，個人意外保障的重要性不容忽視，惟目前部分香港人仍未視其為基本保障之一，除了意識有待提升，相信未能以相宜的價格獲得貼身的保障亦是原因之一，因此公司希望藉該價格吸引的計劃，為用戶提供自主搭配的選擇，又指未來「ZA意外保」將更有針對性地覆蓋不同需求人士及生活場景。

此外，ZA Insure亦會為每位用戶免費提供「AskDr」服務，讓用戶能遙距獲得由專業醫生提供的醫療建議。AskDr由獨立第三方醫療合作夥伴Abi建立並營運，透過WhatsApp為用戶與香港註冊並持執業資格的醫生建立即時聯繫，Abi的人工智能系統會為用戶即時傳送問題，由候命醫生在數分鐘内解答查詢。

ZA Insure又指， 為與用戶攜手對抗疫情，公司會為用戶送上由眾安國際撥款成立的「ZA抗疫保障金」，如用戶不幸確診新冠肺炎，可獲得2萬元的緊急援助資金。

記者：溫藹紅

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