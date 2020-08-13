惠理集團（0806）公布中期業績，今年上半年純利為1.26億元，按年下跌50%；收益總額為5.8億元，按年下跌28.9%。每股盈利6.8仙，接年下跌49.6%，不派中期股息。

期內，管理費總額5.2億元，按年下跌23.5%；認購費總額4463萬元，按年下跌66.2%。不過，表現費總額則按年增加3.59倍，至1557萬元，反映基金增幅表現強勁。截至今年6月底，惠理資產管理規模為118億美元（約915億港元），較去年底下跌21.3%；今年上半年集團錄得贖回淨額22億美元。

集團表示，期內投資者在資產分配的部署均非常謹慎，亦有部份客戶選擇在近期手持現金，儘管市況反覆，期內集團的庫務收益達2300萬元。集團指，上半年疫情和封城安排嚴重影響全球投資者的信心，但旗下不少股票型基金表現亮麗，其中兩隻表現最佳的基金分別是集團的醫療基金及中國大陸焦點基金，期內的回報分別為20.2%及19.1%。

展望未來，集團指出，環球金融市場面臨由地緣政治、貿易摩擦和疫情帶來的風險。雖然中國宏觀經濟復甦速度領先預期，前景料保持強勢，但預期個別產業的恢復情況將有所不同，疫情為全球市場帶來眾多的不確定因素，預料個別公司盈利與宏觀預期將出現差異，隨著全球步入復甦，其相信投資基本面能帶來更大回報。

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香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

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