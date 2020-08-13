《華爾街日報》引述知情人士稱，美國商界正憂慮總統特朗普向騰訊（0700）旗下社交軟件微信的海外版WeChat發出交易禁令將損害生意，包括蘋果、迪士尼、沃爾瑪(Walmart)、寶潔(P&G)、英特爾(Intel)、福特(Ford)、高盛、摩根士丹利、大都會人壽(Metlife)在內的10多家美國大型跨國企業，周二就相關禁令內部與白宮官員舉行電話會議，對禁令潛在的影響範圍表示關切。

特朗普的行政命令，將在下月起禁止WeChat處理美國的企業及個人交易。與中國市場關係密切的美國企業，正爭取特朗普政府避免對WeChat施加太大的限制，以免損害它們在中國市場的競爭力。美中貿易全國委員會(US-China Business Council)主席艾倫(Craig Allen)稱，對於那些不住在中國的人，他們不了解如不允許美國公司使用WeChat所帶來的巨大影響，這將使美國商界處於嚴重不利的地位。

微信及WeChat在全球有超過12億用戶，內地的消費者、企業和政府都使用其進行移動支付及通訊等。在中國做生意的美國企業，亦依賴其與消費者建立聯繫。知情人士稱，此次電話會議的目的之一，是要求白宮釐清特朗普上周簽署的行政命令的覆蓋範圍。該命令禁止美國人進行「與微信有關的任何交易」，但將實際的施行細節交由商務部決定。

消息稱，參與電話會議的企業，希望白宮在未來數周縮窄執行的範圍。當被問及電話會議的內容，白宮發言人發表聲明稱，政府致力於保護美國人民，免受一切與網絡相關的威脅，以維護關鍵基礎設施、公共衛生、經濟及國家安全。

美國國務卿蓬佩奧則表示，特朗普針對抖音國際版TikTok及WeChat的禁令，可延伸至該兩隻軟件以外的其他層面，暗示禁令可延伸至其他中國軟件，又或延伸至TikTok母公司字節跳動及WeChat開發商騰訊，但他沒有詳細說明。

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