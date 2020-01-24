敘福樓（1978）主席及行政總裁黃傑龍於facbook專頁指出，近日不少政黨提出「港版健康碼」，但他認為香港現在太政治化，內地健康碼需每15分鐘更新一次，單是他已不願意分享實時位置及有關訊息評估風險，因此在港實行是「天方夜譚」。

他指出，今日收聽電台節目時，聽眾最關注的是，新冠肺炎檢驗呈陰性後是否代表明日仍是陰性，而呼吸系統專科醫生梁志超就指「肯定唔安全」，更是天方夜譚。

他解釋，中國的「防疫健康信息碼」是一個程式，例如微信小程式等一個動態巨大大數據平台，主要通過手機定位訊息，檢查是否新冠肺炎確診或是疑似患者、是否同行密切接觸人員、近14天境內外到訪地等信息，提供即時風險評估。

黃傑龍直言，香港現時太政治化，而且能否短期內建立一個實名的大數據平台亦是問題。他又指，是否「所有人都唔介意將自己手機嘅GPS定位及有關訊息交俾呢個平台去評估風險？ 」，單是他已不願意，因此「港版健康碼」就如梁志超醫生所言是「天方夜譚」。

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