據彭博社報道指，中國人行於7月份已從國內銀行購買政府債券。根據中國中央結算公司（CCDC）上周發布的數據，「其他」投資者即包括央行和結算公司，所持有的主權債券在7月已增加了1,965億元人民幣，至1.78萬億元人民幣，是自彭博社於2018年底開始發布數據以來的最大增幅。人行未有回應彭博對有關數據的查詢。

報道指出，中國10年期政府債券的收益率，在7月份已連續三個月攀升，是自2018年以來最大的漲幅，至上周四該收益率為2.96％。報道又指，人行的罕見舉措令分析師對當局的貨幣政策感到困惑，有分析師預計人行或將透過管理流動性供應，以幫助當地銀行吸收今年創紀錄的債券銷售。

報道引述中信證券固定收益研究部主管的報告指，央行購買政府債券有可能是為了「直接為實體經濟提供資金」而非量化寬鬆。報道又引述野村首席中國經濟學家盧婷表示，雖然人行有可能通過二級市場進行購買，但還需要更多數據來驗證有關想法，尤其是人行7月份的資產負債表數據；澳新銀行經濟學家邢兆鵬則認為，這些債券是由外國央行通過與人行的貨幣互換協議而購買的。

報道指，人行在上周的政策報告中表示將會與財政部合作，以撫平政府債券的銷售，但未有具體說明措施，而中國財政部屬下的研究人員先前亦曾建議央行今年購買一些政府債券，此舉可能有助於減少對市場的影響，另外中國央行已禁止人行在一級市場購買政府債券。

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