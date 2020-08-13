因應內地的樓市強勁復蘇，內地正採取進一步的措施，去限制內地發展商增加借貸，將焦點重新聚焦於風險防控。中國銀行間市場交易商協會發出最新指引，只容許內地發展商申請發行新債用於債務再融資，任何建議發行的新債，不能超過待償還總債務結餘的85%，這有別於過往可以將融資所得全數用於償還欠債。

新指引自8月10日後生效，並限於銀行間市場適用。《彭博》引述招商證券信貸分析師Li Yuze指出，中國銀行間市場交易商協會最新舉措，旨在減少發展商的剩餘負債及降低槓桿，並且防止建築商頻密地將舊債滾動。該協會並沒有就《彭博》的電郵查詢作進一步回應。

前述新指引，是在新冠肺炎疫情爆發後，樓市顯著回升，並於今年6月份錄得過去10個月以來最大升幅，並觸發地方政府採取措施壓抑後，最新的動作。內地的政策製定者，在此之前，更於過去數個星期，強調不會以房地產，去用於刺激經濟復蘇的短期舉措。

記者：陳偉燊

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