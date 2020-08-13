證監會今日公布，就2016年於創業板上市的細價股正利控股（3728）背後造市活動，向5人展開刑事法律程序，指控其串謀就正利股份進行虛假交易。

證監會指控5名被告分別為薛伊琪、林穎琪、譚焯衡、孫文及何銘軒，其涉嫌串謀造成正利股份交投活躍的虛假或具誤導性的表象，違反《證券及期貨條例》第295條，即虛假交易；第303條；及《刑事罪行條例》第159A條，即串謀罪。

根據公告，薛、林及譚三名被告今日到東區裁判法院應訊。各人暫時無須答辯，案件押後至今年9月24日審理。法院批准上述三人以1萬元保釋，不得離開香港。

根據證監會公告，案件為首宗就《證券及期貨條例》（下稱《條例》）所訂明罪行而在原訟法庭審理的刑事檢控案件。一般而言，證監會只就《條例》中罪行於裁判法院提出檢控，相對處罰較輕。本次案件則由該會轉介予律政司，涉及市場操縱活動的最高刑罰可達監禁10年、罰款1000萬元。

本次案件中亦涉及部分海外投資公司及基金，甚至包括一專向細價股投資者提供貸款的猶太金融集團。證監會去年7月已引用《條例》第213條，對正利造市活動的多名本地及海外人士展開法律程序，申請凍結案中各人資產，並要求還原交易。

證監會法規執行部執行董事魏建新（Thomas Atkinson）今日表示，將對任何形式的市場操縱活動採取「零容忍」態度，並將繼續運用一切可用方法向違規者追究責任，藉以保障投資者、維護香港作為國際金融中心的聲譽。

記者：馬迪帆

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