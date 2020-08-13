太古地產（1972）行政總裁白德利指出，香港零售及酒店業依賴旅客，看不到下半年復蘇跡象，集團自去年8月起已提供租金支援，下半年仍會維持。他又指，預計香港寫字樓需求會繼續偏弱，但太古坊及太古廣場出租率維持高位，中長期看法正面及樂觀，酒店業則受廣泛旅遊限制影響。

白德利表示，不披露與租戶的合約細節，不過集團已提供12個月的租金減免，有信心未來可與租戶續約，惟下半年續租租約不多。香港酒店上半年出租率只有20%，中國零售及酒店業有明顯改善，部分酒店入住率已回復至健康水平，例如成都、廣州、上海的酒店均在復蘇，相信下半年維持下去。太地中期息由0.29元增至0.3元，白德利表示，增加股息反映對業務的信心，未來中港業務均有新發展。

太古（0019）主席施銘倫指出，中國的地產業務雖然受疫情影響，但仍十分穩健，而飲料業務在數年前擴大地域發展，利潤率有所改善，對業務感到樂觀。

施銘倫又指，集團一直有出售非核心資產，對此保持開放態度，但現時資產負債表強勁，流動資金充足，有足夠實力投資其他業務而無需出售業務。至於會否擔心太古A被剔出恒指成份股，他表示，難以預測相關情況，但不論是否成份股，集團仍會留在香港，對未來前景感樂觀。

記者：蕭嘉聰

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