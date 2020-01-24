中移動（0941）上半年移動ARPU為50.3元，其中第二季ARPU更按季增14.5%至53.7元，董事長楊杰於業績電話會上表示，ARPU持續改善與5G用戶增加有關，下半年隨著5G繼續普及，相信ARPU降幅可進一步收窄。

中移動早前公布，母公司中移動集團與中國廣電網絡訂立5G共建共享合作框架協議，雙方將按1比1比例共同投資建設5G無線網絡，楊杰表示，正與對方商談合作細節，初步安排是不會成立合營公司，5G基站的建設及營運會由中移動負責，而廣電網絡則會分擔費用，預計最快應該明年才會有具體的部署。

對於美國的「清潔網絡」（Clean Network）行動，楊杰說去年來自美國的收入只有4億元人民幣左右，佔比不高，影響有限。

記者：陳子凌

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